В центре Петербурга в доме взорвалась газовая труба

Взрыв газовой трубы произошел в ночь на среду, 9 октября, в жилом многоквартирном доме на улице Моисеенко, 15/17. По информации 5-tv.ru, ЧП произошло около половины первого часа ночи.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента — нет, из дома были эвакуированы 18 человек. На месте работали спасатели и пожарные, так как огонь проник на первые два этажа пятиэтажки. Возгорание удалось потушить. Обстоятельства ЧП уточняются. Известно, что ремонт газовой трубы, проложенной по улице Моисеенко, идет больше трех недель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что взрыв электросамоката в Петербурге приняли за хлопок газа.