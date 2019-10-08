  1. Пятый канал
  4. Видео: взрыв электросамоката в Петербурге приняли за хлопок газа

Видео: взрыв электросамоката в Петербурге приняли за хлопок газа

, 18:26 Видео 130

Насторожившиеся граждане, заслышав подозрительный звук, вызвали на место экстренные службы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka, ВКонтакте @Вечерний Металлострой — Live

Электросамокат взорвался в одной из квартир Петербурга 8 октября. Находившиеся рядом с местом происшествия люди звук взрыва приняли за хлопок газа.

На место ЧП были незамедлительно вызваны экстренные службы — на видео, записанном очевидцем, виден пожарный расчет. На асфальте у дома № 9 по Полевой улице лежат осколки. Однако, как выяснилось, масштаб случившегося бдительные граждане слегка преувеличили. В действительности никакого хлопка газа не было, а подозрительный шум раздался в момент взрыва электросамоката.

35-летняя петербурженка купила электросамокат и поставила его на зарядку — однако батарея устройства неожиданно взорвалась. В прихожей квартире начался небольшой пожар, который женщина потушила самостоятельно. Серьезных травм владелица самоката не получила — только надышалась при ликвидации возгорания угарным газом — и даже отказалась от медицинской помощи. Других пострадавших, по имеющейся на данный момент информации, нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что владельцев самокатов хотят ограничить в скорости передвижения и местах для езды.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!

Последние новости

19:14
«Ботокс зассосался»: Эвелина Бледанс превратилась в старушку
19:01
В Москву из Берлина прибывает радиационный поезд
18:54
Суд Москвы отказал Алибасову в возмещении ущерба в споре с «Кротом»
18:45
В случае ухода из Донбасса украинских силовиков их место обещают занять радикалы
18:35
«Какая худышка!» Гузеева сбросила вес и перекрасилась в блондинку
18:26
Видео: взрыв электросамоката в Петербурге приняли за хлопок газа

Сейчас читают

19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев