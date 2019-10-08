Видео: взрыв электросамоката в Петербурге приняли за хлопок газа

Электросамокат взорвался в одной из квартир Петербурга 8 октября. Находившиеся рядом с местом происшествия люди звук взрыва приняли за хлопок газа.

На место ЧП были незамедлительно вызваны экстренные службы — на видео, записанном очевидцем, виден пожарный расчет. На асфальте у дома № 9 по Полевой улице лежат осколки. Однако, как выяснилось, масштаб случившегося бдительные граждане слегка преувеличили. В действительности никакого хлопка газа не было, а подозрительный шум раздался в момент взрыва электросамоката.

35-летняя петербурженка купила электросамокат и поставила его на зарядку — однако батарея устройства неожиданно взорвалась. В прихожей квартире начался небольшой пожар, который женщина потушила самостоятельно. Серьезных травм владелица самоката не получила — только надышалась при ликвидации возгорания угарным газом — и даже отказалась от медицинской помощи. Других пострадавших, по имеющейся на данный момент информации, нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что владельцев самокатов хотят ограничить в скорости передвижения и местах для езды.