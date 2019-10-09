Ученый рассказал о тайном шифре в татуировках на теле участника группы Дятлова

Исследователь Валентин Дегтерев, выдвинувший несколько теорий насчет гибели группы Дятлова в 1959 году у горы Холатчахль на Северном Урале, поделился новыми догадками относительно экспедиции, закончившейся трагедией.

Ученый поставил под сомнение биографию одного из участников похода — Семена Золотарева, отметив, что на данный момент нет сведений, указывающих на то, где он находился с 1942 по 1944 год. По одной из версий, он был завербован силами США.

Принимая во внимание данные факты, Дегтерев отметил, что в могиле участника экспедиции Дятлова, находился не Золотарев, а другой человек. К такому выводу историк пришел, расшифровав татуировку на теле туриста.

« На руке имеется надпись: «Гена». На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением «свеклы» и буквы «С», на тыле левого предплечья татуировка с изображением «Г. С ДАЕРММУАЗУАЯ», пятиконечная звезда и буквы «С», «Г+С+П=Д» и цифра «1921 », — цитирует ученого «Звезда».

Заметив такие неоднозначные знаки на теле погибшего, исследователь предположил, что это не просто татуировки, а некий шифр. Впоследствии ему удалось подтвердить свои догадки.

По мнению ученого, рисунок на теле соответствует сочетанию шифра Морзе и фонетического алфавита «Альфа-Браво», принятого в 1956 году в странах НАТО. А с учетом того, что в 1958 году США готовились к операции, включающей вылеты самолета-разведчика, Дегтерев предположил, что американским властям нужен был человек, который установит маркерные радиомаяки рядом «с особенно интересными объектами». Один из них находился рядом с горами Отортен.

« Человек, выдававший себя за ветерана войны Семена Золотарева, должен был установить маяк рядом с ним. Код, написанный им на руке, он должен был ввести азбукой Морзе и поставить маяк на цикличную передачу », — пояснил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группу Дятлова могла погубить известная народам Севера болезнь.