Группу Дятлова, погибшую в 1959 году у горы Холатчахль на Северном Урале, могла убить редкая болезнь, хорошо известная народам заполярья. Новую версию выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, услышавший о существовании заболевания в Мурманском арктическом университете. Его рассказ публикует интернет-издание URA.RU.

По словам Мехоношина, загадочное заболевание поморы называют «мерячкой», эскимосы — «зовом Полярной звезды», якуты — шаманским насылом. Медикам оно известно как полярная или арктическая истерия.

«Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего — они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения. Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей», — рассказал Василий Мехоношин.

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По его словам, таким образом на людей действует космическое излучение, вызывающее северное сияние. Охваченные «мерячкой» люди не чувствуют холод и боль, иногда рвут на себе одежду, если пытаться им помешать, делаются агрессивными и проявляют в этот момент нечеловеческую силу. Под конец приступа одержимые болезнью могут биться в конвульсиях, рыдать и в итоге засыпают глубоким сном. Проснувшись, как правило, не помнят, что с ними происходило.

Все это вполне укладывается в описание картины, которую застали на месте трагедии спасатели, прибывшие на поиски туристов. Известно, что люди бросили палатку, некоторые из них были найдены полураздетыми и без обуви.

«Если допустить, что это произошло именно так, можно представить себе тот ужас, который охватил очнувшихся людей, обнаруживших себя ночью полуодетыми в лесу, на морозе, вдалеке от палатки», — считает Мехоношин.

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По его словам, именно так девять туристов, возглавляемых Игорем Дятловым могли замерзнуть и умереть.

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