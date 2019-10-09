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  4. Видео: В центре Кургана нашли подпольный крематорий

Видео: В центре Кургана нашли подпольный крематорий

, 7:29 Эфирная новость 98

Журналисты обнаружили незаконный цех по утилизации человеческих органов и конечностей, а также других медицинских отходов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Siegfried Grassegger, 5-tv.ru

Шокирующие подробности утилизации медицинских отходов в Кургане. Журналисты нашли подпольный крематорий, да еще почти в самом центре города. Удаленные человеческие органы, тела животных, биологические материалы — все это сжигалось на открытой площадке, буквально в двух шагах от жилых домов.

Местные жители и раньше жаловались на зловоние и запах горелого мяса, однако истинная причина выяснилась только сейчас. Нигде не зарегистрированный полигон принадлежит некой частной фирме, и по словам одного из бывших работников, обслуживает едва ли не все местные стационары и ветеринарные клиники. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура и Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые повторили жуткий опыт по исследованию мозга покойника в крематории.

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