Видео: В центре Кургана нашли подпольный крематорий

Шокирующие подробности утилизации медицинских отходов в Кургане. Журналисты нашли подпольный крематорий, да еще почти в самом центре города. Удаленные человеческие органы, тела животных, биологические материалы — все это сжигалось на открытой площадке, буквально в двух шагах от жилых домов.

Местные жители и раньше жаловались на зловоние и запах горелого мяса, однако истинная причина выяснилась только сейчас. Нигде не зарегистрированный полигон принадлежит некой частной фирме, и по словам одного из бывших работников, обслуживает едва ли не все местные стационары и ветеринарные клиники. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура и Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые повторили жуткий опыт по исследованию мозга покойника в крематории.