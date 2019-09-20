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  4. Ученые повторили жуткий опыт по исследованию мозга покойника в крематории

Ученые повторили жуткий опыт по исследованию мозга покойника в крематории

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Исследователи прошлых лет утверждали — перед сожжением мозг умершего подает сигналы, как при испуге живого человека.

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

В Новосибирске ученые провели повторный эксперимент по изучению поведения мозга скончавшегося человека перед кремацией. В предыдущий раз, по результатам опыта, исследователи утверждали — перед тем, как тело было предано огню, мозг посылал сигналы, подобные испугу живого человека.

Жуткий эксперимент датированный 1996 годом решили воспроизвести директор Новосибирского крематория Сергей Якушин и нейрофизиолог Сергей Ярош. Ученые подключили к покойнику специальный прибор, улавливающий сигналы мозговой активности перед тем, как сжечь тело. Однако выяснилось — по мере приближения к печи, мозг умершего не подает никаких сигналов. Тогда как предшественники Якушина и Яроша утверждали — организм скончавшегося перед сожжением начинает вести себя так, как будто кремировать собираются живого, испуганного этим человека. Об этом сообщает МК.RU.

Теория о мозговой активности после смерти в ходе нового эксперимента не подтвердилась. Современные ученые полагают — предыдущий опыт был либо провокацией против традиции кремировать покойников, либо поводом для изучения мистических и сверхъестественных явлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые выяснили, как недосып влияет на ожирение.

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