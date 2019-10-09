Жертвы рекламы: жители больших городов жалуются на громкую музыку и яркий свет

Жители Белгорода жалуются на поющий фонтан по своими окнами. Его установили совсем недавно и теперь люди днем и ночью вынуждены наслаждаться треками группы «Queen».

Но громкость такая, что не спасают ни стеклопакеты, ни беруши. К тому же, у фонтана шумят гуляющие зрители. Послушав хиты Фредди Меркьюри, они уходят. А вот жителям окрестных домов деваться некуда.

И в таком незавидном положении не только жители Белгорода. По всей стране люди становятся жертвами громкой музыки, назойливой рекламы, агрессивных промо-акций. Потоки ненужной информации психологи уже называют «потопом».

Есть ли спасение? Выяснял Дмитрий Акимов.