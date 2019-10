Причиной измен мужчин назвали проблемы на работе

Мужчины, часто сталкивающиеся с проблемами на работе, значительно больше лгут своим женам и пользуются сайтами знакомств. К такому выводу пришли американские психологи, статья которых опубликована на сайте журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

В рамках исследования ученые отыскали аккаунты мужчин разных профессий на сайте знакомств для женатых людей. Психологи изучили их страницы, а также степень их успешности на работе.

Выяснилось, что сотрудники, имеющие дисциплинарные взыскания и проблемы с начальством, в два раза чаще вносили деньги на счет сайта знакомств для женатых, пишет Lenta.ru.

На основании этого американские ученые пришли к выводу, что поведение мужчин в личной жизни имеет тесную связь с их поведением на работе.

Как сообщал 5-tv.ru, склонность к изменам можно определить по пальцам. К такому выводу по итогам исследования пришли британские ученые.