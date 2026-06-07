Кирилл Туриченко признался, что не хочет музыкального будущего для сына

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 37 0

Артист обещал сделать «мхатовскую паузу», если наследник заявит о желании пойти в актеры.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья Тарасова рассказали о воспитании новорожденного сына на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Отвечая на вопрос о предпочтительной карьере для наследника, музыкант был категоричен.

«Не хочу музыкального будущего. Надеюсь, он пойдет по-другому пути. А если выберет музыкальный, я его поддержу», — под конец смягчился он.

Говоря об уходе за собой, пара призвала избегать крайностей.

«Нарциссом не надо быть. Мужчина должен быть опрятным, это важно. Но он не должен быть чересчур. Намазываться кремами и вот безумно сходить с ума от себя, от своего стиля», — объяснили Туриченко и Тарасова.

На вопрос о втором ребенке Дарья ответила со светлой улыбкой.

«Да, да, да. Да, конечно. Я хочу девочку очень», — восторженно сказала она.

Супруг поддержал ее, заверив, что дочка обязательно будет, и добавил, что идеальным вариантом считает погодок.

«Ну, желательно. Желательно, чтобы погодки. Ну, так будет им легче, и нам», — резюмировал артист.

А вот сценарий с поступлением сына в театральный вуз Туриченко прокомментировал с фирменным юмором.

«Мы сделаем МХАТовскую паузу», — рассмеялся он.

При этом Дарья подчеркнула, что родители поддержат мальчика «в любых его начинаниях».

Ранее, 9 февраля, у Кирилла Туриченко и Дарьи Тарасовой родился сын, которого назвали Леон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кирилл Туриченко стал отцом.

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