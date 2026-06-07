Суд Японии оштрафовал американцев за вторжение к обезьянке Панчу

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 14 0

Один из нарушителей проник в клетку в костюме смайлика, второй вел трансляцию.

Американцев оштрафовали за вторжение к обезьянке Панчу

Фото: Reuters/Manami Yamada

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Граждане США заплатят 300 тысяч иен (около 140 тысяч рублей. — Прим. ред.) за несанкционированное проникновение в вольер к знаменитой макаке Панчу. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Инцидент разбирала окружная прокуратура префектуры Тиба. По данным следствия, 24-летний студент облачился в ростовую куклу, надел маску в виде смайлика и спустился прямо к животным, пока его 27-летний приятель, возглавляющий компанию, снимал вылазку на камеру. Полиция задержала дуэт еще в середине мая, а теперь суд обязал иностранцев выплатить штраф за ущерб работе зоопарка.

Детеныш японской макаки Панч прославился в сети после того, как от него отказалась мать, а сородичи не приняли. Сотрудники зоопарка Итикава подарили малышу плюшевого орангутана, который заменил родителя, и видео с обнимающим игрушку Панчем мгновенно разлетелись по миру.

Позже похожая судьба сложилась у обезьянки Юдзи из мексиканского зоопарка: она тоже осталась без матери и нашла утешение в объятиях плюшевого подарка.

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