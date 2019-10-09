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  4. СК РФ возбудил ряд уголовных дел из-за артобстрелов в Донбассе

СК РФ возбудил ряд уголовных дел из-за артобстрелов в Донбассе

, 12:30 29

По предварительным данным, во время незаконных военных действий пострадали пять мирных жителей, были уничтожены либо частично разрушены 386 жилых дома.

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Rekun, 5-tv.ru

Следственный комитет России возбудил шесть уголовных дел по факту артобстрелов украинскими силовиками гражданской инфраструктуры в Донбассе, при которых пострадали пять мирных жителей.

По данным российских следователей, военнослужащие Украины продолжают игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня в Донбассе.

«С 19 по 30 сентября 2019 года военнослужащими Вооруженных сил Украины произведены прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями», — сообщили в ведомстве.

Также, по данным СК РФ, в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в период с 18 марта по 25 сентября 2019 года уничтожены либо частично разрушены 386 жилых домов, а также 34 объекта гражданского назначения и обеспечения жизнедеятельности населения.

Следствием задокументированы еще несколько случаев незаконных обстрелов гражданской инфраструктуры в Донбассе, в результате которых пятеро гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал, что в случае ухода из Донбасса украинских силовиков их место обещают занять радикалы.

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