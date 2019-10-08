В случае ухода из Донбасса украинских силовиков их место обещают занять радикалы

Украинские радикальные националисты из так называемых добровольческих батальонов вновь угрожают сорвать в Донбассе разведение сил на линии соприкосновения, пишет Утро.ру.

Если военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинут обозначенные районы, то их место займут «тысячи украинских добровольцев», заявил Андрей Гергерт, который называет себя заместителем командира военизированной группировки «Украинская добровольческая армия»*, возглавляемая бывшим лидером организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош.

Как утверждает Гергерт, «всеобщая мобилизация» радикалов уже объявлена. Кроме того, он настаивает на встрече с президентом Незалежной.

Отвод бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ополченцев из населенных пунктов Золотое и Петровское был запланирован на понедельник, 7 октября, однако туда прибыли боевики батальона «Азов», чтобы, по их словам, «защищать каждый сантиметр украинской земли».

Националисты в Киеве уже неоднократно проводили митинги возле резиденции Зеленского, рьяно протестуя против каких-либо шагов по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

* — запрещены в РФ.