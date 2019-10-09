ВСУ открыли огонь в районе Петровского, где планируется отвод сил

Вооруженные силы Украины открыли огонь возле села Петровское в Донбассе, где в ближайшее время должен начаться отвод сил, согласно «формуле Штайнмайера». Как сообщает корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин, который в настоящее время находится на линии разграничения, одиночная стрельба слышна с той стороны, где находятся ВСУ.

«Как вы сами являетесь сейчас свидетелями с украинской стороны с позиции идет стрелковый огонь в нашем направлении, что является нарушением режима прекращения огня и ранее данными украинской стороной гарантиями безопасности для проведения данного мероприятия», — заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Разведение сил запланировано на среду, 9 октября, 12.00.

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