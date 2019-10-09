Неразведенные силы: начнется ли процесс отвода войск в Золотом и Петровском

В Донбассе готовы начать отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Об этом сообщили власти Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие уведомления они направили представителям ОБСЕ. Официальный Киев также подтверждает решение отвести войска.

Но сорвать мирный процесс угрожают националисты. Они открыто заявляют, как только вооруженные силы Украины покинут свои позиции, их займут ультраправые батальоны. И решения Зеленского — им не указ.

За ситуацией в Донбассе следит Алексей Полторанин.

И как сообщал ранее 5-tv.ru, в ЛНР уже заявили о срыве отвода сил и средств в Золотом со стороны Украины. В ДНР сигнальная ракета пущена, но ответа от ВСУ тоже пока нет.