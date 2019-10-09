Вторая по счету стрельба произошла в районе немецкого города Галле

Полиция Германии сообщает о стрельбе в городе Ландсберг, что к востоку от Галле, где некоторое время назад двое открыли автоматную стрельбу.

Обстоятельства произошедшего не приводятся.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Галле в результате атаки погибли два человека. Российские дипломаты в Германии находятся на постоянной связи с властями страны и проверяют информацию о возможных пострадавших среди россиян. Поиск нападавших продолжается. Мужчины, одетые в защитную форму, скрылись на автомобиле по направлению к Лейпцигу.