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  4. Вторая по счету стрельба произошла в районе немецкого города Галле

Вторая по счету стрельба произошла в районе немецкого города Галле

, 15:16 57

Полиция сообщила о выстрелах в Ландсберге, что к востоку от города, где произошло нападение возле синагоги

Фото: Twitter @DABNOS

Полиция Германии сообщает о стрельбе в городе Ландсберг, что к востоку от Галле, где некоторое время назад двое открыли автоматную стрельбу.

Обстоятельства произошедшего не приводятся.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Галле в результате атаки погибли два человека. Российские дипломаты в Германии находятся на постоянной связи с властями страны и проверяют информацию о возможных пострадавших среди россиян. Поиск нападавших продолжается. Мужчины, одетые в защитную форму, скрылись на автомобиле по направлению к Лейпцигу.

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