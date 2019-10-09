Каким вырастет малыш, родившийся в дату-перевертыш 9.10.19

Сегодня, 9 октября 2019 года уникальная дата: 9.10.19 одинаково читается в обоих направлениях. Так называемая зеркальная дата обычно настораживает людей, которые склонны видеть в расположении цифр счастливые или, напротив, дурные предзнаменования. А сегодня это еще и «перевертыш». Например, в Нижнекамске сегодня заметили, что заявление на бракосочетание в ЗАГС на эту дату подали очень мало пар. В отличие от 19 октября 19 года. 5-tv.ru решил узнать у специалистов, действительно ли чем-то опасно 9 октября 2019 года.

Между тем ведический астролог Алла Новокрещенова считает, что никакой угрозы сегодняшнее сочетание цифр в себе не несет.

«В ней нет на самом деле никакой силы. Единственно, что две девятки — это вопрос агрессии. Силы в ней никакой нет точно, и самые волшебные дни были с седьмого на восьмое число. А вот именно сегодня ничего такого нет», — успокоила специалист.

А вот шаман и экстрасенс Елена Батыр видит ситуацию не такой радужной. По ее ловам, день 9.10.19 — все-таи неблагоприятный. Особенно для тех, кто сегодня родится.

«Люди, которые сегодня родятся, они возьмут очень много негатива из-за этого перевертыша. Возьмут негатива вообще от природы и от своих родителей. Эти дети будут упрямые, при этом они будут неуверенные в себе — то есть что им дальше делать, куда идти, постоянно в сомнениях», — пояснила медиум.

Для остальных людей дата не настолько опасна, однако порцию негатива принести может. Однако у тех, кто сумеет должным образом воспользоваться своим умом, есть шанс обратить все нехорошие моменты в удачу.

«То есть если резюмировать, то мы можем сказать так: этот день все негативы, все плохое он преобразует в хорошее», — заключила Елена Батыр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как распознать дурные предзнаменования.