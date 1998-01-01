Известные российские медиумы Тимофей Руденко и Александр Шепс рассказали журналу «Cosmopolitan» о том, как разобраться в своих ощущениях и распознать плохое предчувствие.
Победитель 19-й «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко отметил, что к тревожным сигналам нужно внимательно прислушиваться — иногда с нами пытаются связаться покойные близкие люди.
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Триумфатор 14-го сезона «Битвы» Александр Шепс добавил, что внутренний мир человека гораздо больше внешнего. Если человек достигает гармонии и понимания с ним, то это поможет ему «перепрыгнуть яму» и избежать беды.
Ранее Пятый канал публиковал астрологический прогноз на 2019 год для всех знаков зодиака.