Известные российские медиумы Тимофей Руденко и Александр Шепс рассказали журналу «Cosmopolitan» о том, как разобраться в своих ощущениях и распознать плохое предчувствие.

Победитель 19-й «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко отметил, что к тревожным сигналам нужно внимательно прислушиваться — иногда с нами пытаются связаться покойные близкие люди.

— У каждого из нас есть предродовая память. И с нами порой пытаются связаться покойные родственники, чтобы о чем-то предупредить. Как правило, это происходит во сне, эти явления достаточно конкретные. Бывают такие инсайты, что человек точно знает: что-то произошло , — пояснил Руденко.

Триумфатор 14-го сезона «Битвы» Александр Шепс добавил, что внутренний мир человека гораздо больше внешнего. Если человек достигает гармонии и понимания с ним, то это поможет ему «перепрыгнуть яму» и избежать беды.

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