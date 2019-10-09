Порошенко обвинили в махинации с налоговыми декларациями

На Петра Порошенко сегодня завели еще одно уголовное дело. На этот раз — из-за его махинаций с налоговыми декларациями. Заявление на бывшего президента Украины написал один из нардепов Верховной рады.

Всего в отношении Порошенко возбуждено больше десятка уголовных дел. Они касаются злоупотреблением властью, госизмены, вмешательства в деятельность судебных органов, крупных хищений в армии, но пока что он проходит как свидетель.

Эксперты уверены, что реальный тюремный срок ему может угрожать уже после Нового года. Когда с бывшего главы государства снимут депутатскую неприкосновенность.

Еще дюжина уголовных дел в отношении Петра Порошенко может вырасти благодаря бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Как сообщал ранее 5-tv.ru, беглый грузинский политик «вспомнил» нелицеприятный инцидент из своей биографии и инициировал ряд разбирательств.