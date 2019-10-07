«Чертова дюжина» уголовных дел против Порошенко может вырасти из-за Саакашвили

«Чертова дюжина» уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко может увеличиться еще на одно разбирательство, инициатором которого выступил бывший глава Грузии и занимавший пост губернатора Одесской области Михаил Саакашвили.

Беглый грузинский политик «вспомнил» нелицеприятный инцидент из своей биографии, относящийся к февралю 2018 года, когда власти Киева в бытность президентства Порошенко лишили его украинского гражданства и выдворили из страны, а именно в Польшу, сообщает Дни.ру.

Саакашвили решил назвать произошедшее похищением и незаконном перемещении себя через границу, и подал соответствующее заявление в Главную военную прокуратуру Украины. В свою очередь пресс-служба ведомства в Facebook сообщила о возбуждении уголовного дела.

Бывший «одессит», который на родине в закавказской республике объявлен в розыск, в том числе по делу о коррупции, вновь обрел заветный желто-блакитный паспорт уже при нынешнем президенте Владимире Зеленском.

Вероятно, именно благодарностью за гражданство обусловлено заявление Саакашвили в прокуратуру, либо он, уже давно утратив все политические шансы, стал пешкой во внутриполитической борьбе в Незалежной.

К настоящему моменту против Порошенко возбуждено уже 13 уголовных дел. Что характерно, он нанял для своей защиты адвоката Илью Новикова — гражданина России, против которой была выстроена вся риторика экс-президента Украины, сообщала «Экономика сегодня». Теперь «шоколадный король» «как на работу» ходит на допросы в Государственное бюро расследований.