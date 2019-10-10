Врач объяснил, как американцу удалось отсудить у фармкомпании миллиарды за выросшую грудь

Фармацевтическому гиганту Johnson & Johnson придется выплатить огромную денежную компенсацию — восемь миллиардов долларов. Деньги получит американец Ник Мюррей. Суд Филадельфии согласился с тем, что производитель лекарств не предупредил 26-летнего мужчину и других покупателей об опасностях препарата «Риспердал». Его назначают при шизофрении и биполярном расстройстве. Неприятный побочный эффект — гинекомастия. То есть рост груди у мужчин. Истец принимал лекарство по назначению врача с 2003-го года.

«В инструкции именно к этому препарату „Риспердалу“, американскому там не было указано такое осложнение. Одним из побочных эффектов Рисперидона — это химическое название этого препарата — является повышение уровня пролактина, что и приводит к гинекомастии. Вот как раз в этой истории это и случилось», — рассказал врач-психиатр, ведущий научный сотрудник отделения неврозов Института имени Бехтерева Станислав Полторак.

Суд посчитал, что в Johnson & Johnson знали о нежелательном побочном эффекте препарата, но не подсчитали нужным предупредить о нем ни докторов, ни пациентов. От «Риспердала» в США пострадали сотни человек.

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