  1. Пятый канал
  4. Автобус въехал в газовую трубу на востоке Москвы

Автобус въехал в газовую трубу на востоке Москвы

, 20:14 71

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Автобус въехал в газовую трубу на Перовской улице на востоке Москвы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Предварительно, есть пострадавшие. О повреждении газопровода в этом районе пока сообщений не поступало.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.10
0.23 71.45
0.21
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

21:10
Трехлетний малыш спасен в Волгограде от падения с восьмого этажа
20:59
Провокации националистов и тишина от ВСУ: разведение сил вновь сорвано Киевом
20:48
Первые кадры с места эвакуации дома в Москве, где автобус врезался в газовую трубу
20:41
На месте ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы существует угроза взрыва газа
20:38
Айза Анохина показала фото с «мечом Джедая» во рту
20:23
Вера Брежнева поддержала премьеру клипа с участием «соперницы»

Сейчас читают

Пелагея заворожила поклонников алым платьем и голыми плечами
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев