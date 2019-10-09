Автобус въехал в газовую трубу на востоке Москвы

Автобус въехал в газовую трубу на Перовской улице на востоке Москвы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Предварительно, есть пострадавшие. О повреждении газопровода в этом районе пока сообщений не поступало.
Сегодня, 20:14 Происшествия 71
По предварительной информации, есть пострадавшие.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Автобус въехал в газовую трубу на Перовской улице на востоке Москвы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Предварительно, есть пострадавшие. О повреждении газопровода в этом районе пока сообщений не поступало.
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