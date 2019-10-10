Известного российского актера, звезду сериала «Глухарь» Виктора Балабанова выписали из больницы. В одной из московских клиник он перенес операцию на сердце, ему заменили кардиовертер-дефибриллятор. Об этом сообщает StarHit.
Артист был госпитализирован 27 сентября, в день 39-летия совместной жизни с супругой Антониной. Сначала сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии из-за желудочковой тахикардии, однако на самом деле Балабанов сам обратился к медикам для замены кардиостимулятора.
Известно, что операция прошла успешно осложнений не возникло. Именно поэтому актер уже смог вернуться домой.
Актер Виктор Балабанов получил известность, исполнив множество ролей не только на театральной сцене, но и в российских сериалах, среди которых «Солдаты», «Зверобой», «Час Волкова», «Глухарь».