Известного российского актера, звезду сериала «Глухарь» Виктора Балабанова выписали из больницы. В одной из московских клиник он перенес операцию на сердце, ему заменили кардиовертер-дефибриллятор. Об этом сообщает StarHit.

Артист был госпитализирован 27 сентября, в день 39-летия совместной жизни с супругой Антониной. Сначала сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии из-за желудочковой тахикардии, однако на самом деле Балабанов сам обратился к медикам для замены кардиостимулятора.

«Поставили дефибриллятор в 2012 году, и он уже заканчивает свое действие. Сердце больное с четырех лет. На 30 сентября запланировали операцию по замене», — говорил тогда Балабанов.

Известно, что операция прошла успешно осложнений не возникло. Именно поэтому актер уже смог вернуться домой.

«Да, в понедельник меня выписали. Чувствую себя нормально, отдыхаю. Спасибо американскому дефибриллятору, зарубежным технологиям и российским хирургам. Хочу поблагодарить всех, кто за меня волновался. Скоро вернусь в кадр», — рассказал артист журналистам.

Актер Виктор Балабанов получил известность, исполнив множество ролей не только на театральной сцене, но и в российских сериалах, среди которых «Солдаты», «Зверобой», «Час Волкова», «Глухарь».