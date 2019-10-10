Губернатор Иркутской области предложил поднять ему оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить себе оклад почти на половину текущей суммы. Соответствующий законопроект глава региона внес в законодательное собрание.

Согласно документу, заработную плату губернатору необходимо поднять уже сейчас — новая зарплата должна быть начислена уже за октябрь. Левченко предложил увеличить его оклад на 44% — с 19 до 27 тысяч рублей. Также глава Иркутской области ратует за рост оклада у 74 чиновников, которые занимают госдолжности регионального масштаба.

По подсчетам областной контрольно-счетной палаты, на реализацию такой инициативы Иркутской области потребуется 32 миллиона рублей в 2019 году и 128 миллионов в следующем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие города России лидируют по уровню зарплат среди населения.