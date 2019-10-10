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Восемьсот тысяч жителей Калифорнии остались без электричества

, 12:40 Эфирная новость 32

Прогнозы синоптиков не утешительны — буря останется в регионе как минимум до пятницы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

Восемьсот тысяч жителей Калифорнии остались без электричества. Американская энергетическая компания в плановом порядке прекратила подачу электроэнергии в северной и центральной части штата, из-за опасности стихийных пожаров.

Значительная часть линий электропередач повреждена ураганом. Сила ветра уже превысила тридцать метров в секунду и, судя по прогнозам, буря будет бушевать в регионе как минимум до пятницы.

А значит, блэк-аут будет только разрастаться, свет отключат еще у почти 300 тысяч человек. Но губернатор Калифорнии призвал не паниковать. Подачу электричества возобновят, как только погода улучшится, и аварийные работы будут завершены.

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