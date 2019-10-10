В Петербурге скончался автор эмблемы Музея кошек Владимир Румянцев

В Северной столице на 63 году жизни скончался художник Владимир Румянцев, сообщается в группе «Республика кошек и котов» в социальной сети «ВКонтакте».

«9 октября не стало „замурчательного“ художника, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека. Мы дружили котами десять лет. Именно Владимир подарил Музею кошки эмблему, Республике котов на Литейном — особую атмосферу своих картин, а всем петербургским котикам — узнаваемый облик. У нас было столько общих планов, как сделать Петербург еще „котокультурнее“…», — написали с сожалением работники котокафе.

Художник написал акварелью множество картин, главными героями которых являются кошки. В апреле 2019 года Румянцев стал лауреатом премии ЗаМУРчательные люди Петербурга. Его работы украшают музейные коллекции России и частные коллекции Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции и США.

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