Нашествие мух в ноябре: зоолог объяснил необычное поведение насекомых

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 35 0

По словам специалиста, аномально теплая погода сбила биологические ритмы насекомых, заставив их искать тепло и укрытие в жилых помещениях.

Почему мухи не спешат исчезать из квартир осенью

Фото: legion-media/blickwinkel

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Зоолог Гомыранов: теплая осень заставила мух искать укрытие в домах

Теплая осень продлила сезон активности насекомых, из-за чего некоторые виды мух начали массово искать укрытие в жилых домах, рассказал зоолог Илья Гомыранов телеканалу 360.ru.

По словам специалиста, аномально теплая погода для этого времени года сбила биологические ритмы двукрылых. В поисках тепла и подходящих условий они прячутся в различных щелях, а в квартиры проникают через неплотно закрытые оконные рамы и вентиляционные отверстия. Там насекомые активизируются из-за комфортной температуры.

Чтобы защитить жилище от непрошеных гостей, зоолог рекомендует заделать все щели и при необходимости использовать бытовые инсектициды. Гомыранов успокоил, что с наступлением настоящих холодов мухи должны стать менее активными и окончательно исчезнуть из домов.

Однако осеннее тепло несет угрозу не только в виде назойливых мух. В это время года на природу выходит и другая, куда более опасная сила — так называемые «наноклещи». Речь идет о нимфах, молодых особях клещей размером до полутора миллиметров, которые практически незаметны на коже или одежде. Осенью у паразитов наблюдается второй пик активности.

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