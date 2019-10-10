Аэропорт «Кольцово» закрыт в связи с аварийной посадкой на «брюхо» Ан-12

Аэропорт «Кольцово», где экстренную посадку без выпущенных шасси совершил самолет Ан-12, временно закрыт.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Уральские авиалинии", рейсы из Екатеринбурга в Москву и Ереван задерживаются. Прибывающий в столицу Урала самолет из Сочи направлен на запасной аэродром.

На борту Ан-12 находилось по разным данным от 17 до 20 человек. Во время приземления воздушное судно загорелось, что было быстро ликвидировано экстренными службами воздушной гавани. Пострадавших в результате авиаинцидента нет.

Известно, что самолет пропахал на «брюхе» по взлетно-посадочной полосе и через некоторое время остановился.

Обстоятельства ЧП в «Кольцово устанавливаются.