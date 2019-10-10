  1. Пятый канал
  4. Аэропорт «Кольцово» закрыт в связи с аварийной посадкой на «брюхо» Ан-12

Аэропорт «Кольцово» закрыт в связи с аварийной посадкой на «брюхо» Ан-12

, 10:32 39

Прибывающие в Екатеринбург рейсы задерживаются или перенаправляются на запасной аэродром.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын, 5-tv.ru

Аэропорт «Кольцово», где экстренную посадку без выпущенных шасси совершил самолет Ан-12, временно закрыт.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Уральские авиалинии", рейсы из Екатеринбурга в Москву и Ереван задерживаются. Прибывающий в столицу Урала самолет из Сочи направлен на запасной аэродром.

На борту Ан-12 находилось по разным данным от 17 до 20 человек. Во время приземления воздушное судно загорелось, что было быстро ликвидировано экстренными службами воздушной гавани. Пострадавших в результате авиаинцидента нет.

Известно, что самолет пропахал на «брюхе» по взлетно-посадочной полосе и через некоторое время остановился.

Обстоятельства ЧП в «Кольцово устанавливаются.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.10
0.23 71.45
0.21
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!

Последние новости

10:49
В Минобороны рассказали об аварийной посадке Ан-12
10:36
В Петербурге скончался автор эмблемы Музея кошек Владимир Румянцев
10:32
Аэропорт «Кольцово» закрыт в связи с аварийной посадкой на «брюхо» Ан-12
10:27
Видео приземлившегося на «брюхо» самолета Ан-12 в Екатеринбурге
10:22
АН-12 без выпущенных шасси приземлился в аэропорту Екатеринбурга
10:14
Эксперт назвал самое распространенное психическое расстройство в России

Сейчас читают

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев