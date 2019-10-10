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Скончалась вдова актера Анатолия Папанова

, 12:19 11

Предварительной причиной смерти считается пневмония.

Фото: mironov-theatre.ru

Вдова советского актера и режиссера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет. Как стало известно 5-tv.ru, предварительной причиной смерти считается пневмония.

Надежде Каратаевой стало плохо дома. Ей вызвали скорую помощь. Медики приняли решение о госпитализации. По разным сведениям, вдова известного актера скончалась либо по пути в больницу, либо в реанимации.

Надежда Каратаева и Анатолий Папанов заключили брак в 1945 году и жили вместе до смерти актера в августе 1987 года. Супруги вырастили дочь Елену, которая стала актрисой.

Папанов известен по ролям в фильмах «Живые и мертвые», «Дети Дон Кихота», «12 стульев» и других. Как писал 5-tv.ru, он считается одним из актеров СССР, которые сражались за Родину.

Каратаева играла в Московском театре сатиры. Зрители могли видеть ее в лентах «Ревизор», «Под небом Вероны», «Время собирать камни» и других.

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