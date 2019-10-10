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  4. Взрыв прогремел недалеко от аэропорта в австрийском Линце

Взрыв прогремел недалеко от аэропорта в австрийском Линце

, 12:24 Видео 76

Пострадало не менее девяти человек.

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Фото, видео: Twitter @wznewsline, YouTube / Sladdi Gl

Мощный взрыв прогремел на территории мусороперерабатывающего предприятия, расположенного недалеко от аэропорта в австрийском городе Линц.

Как сообщает издание Rosenheim24, ранения получили не менее девяти человек. На месте ЧП возник пожар на огромной площади. Для тушения привлечено 250 пожарных. Планируется увеличение сил и средств для борьбы с огнем.

Тяжело раненые доставлены с ожогами в венскую АКХ, а так и в специальную клинику для пострадавших от ожогов в Мюнхене и в больницу в Линце. Шесть человек были доставлены в больницы Линца с легкими и небольшими травмами. 

Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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