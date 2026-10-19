Не берите отпуск в январе и мае: когда выгоднее отдыхать в 2027 году

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Россиянам, трудящимся по стандартному графику, желательно заранее спланировать даты отдыха.

В 2027 году в каком месяце выгодно взять отпуск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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РИА Новости: названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

В 2027 году россиянам выгоднее всего брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Чтобы сэкономить, гражданам, работающим по стандартному графику, как и раньше, выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, в которых наименьшее число праздничных дней.

Согласно постановлению правительства РФ, в 2027 году длинные выходные выпадают, в том числе, на январь, февраль и май. В это время отпуск лучше всего не планировать, так как количество рабочих дней небольшое. Из-за этого и зарплата будет чуть меньше.

При этом, несмотря на Международный женский день, россиянам в 2027 году выгодно взять отпуск в марте. Дело в том, что в этом месяце количество рабочих дней составит 22. В то время как в январе их всего 15, а в мае — 19.

Ранее 5-tv.ru писал, что в январе 2027 года жители России будут отдыхать 11 дней. Новогодние каникулы начнутся с 31 декабря и продлятся до 11 числа. Это относится к тем, кто трудится по графику 5/2.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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