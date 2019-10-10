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  4. Джанабаева в красной шубе на голое тело призналась в желании «перезагрузиться»

Джанабаева в красной шубе на голое тело призналась в желании «перезагрузиться»

, 15:11 Фото 49

Знаменитость сообщила поклонникам, что устала и хочет чего-то нового.

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Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Бывшая солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева призналась в желании отдохнуть. Пост она сопроводила фотографией, на которой стоит в красной шубе на голое тело.

«Просто взять и улететь… Перезагрузиться, отдохнуть, увидеть новое… И вернуться, поняв, как классно жить!» — подписала снимок певица.

Instagram @albinadzhanabaeva

Подписчики восхитились красотой певицы. За день с момента публикации поста он получил три тысячи лайков и около ста комментариев.

«Альбина, какая красавица»,

«Обворожительная леди»,

«Альбина, вы просто красотка», — сыпали комплиментами пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Альбина Джанабаева показала подписчикам, как занимается боксом. В свои 40 лет экс-солистка «ВИА Гры» находится в прекрасной форме.

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