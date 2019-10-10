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Видео: учитель ОБЖ избил и обматерил девятиклассников

, 16:36 Видео 36

Поступок педагога разделил пользователей соцсетей на два лагеря: одни считают, что дети его «довели», другие называют поведение преподавателя недопустимым.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Ещенко, ВКонтакте @borovoskiy

Учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) избил и обматерил девятиклассников школы №2 поселка Боровский Тюменской области. Соответствующее видео появилось в сети.

В ролике преподаватель кричит на учеников, пытаясь выяснить, кто из них «особенный». Он толкает подростков, хватает их за шеи и руки. Свою речь учитель сопровождает нецензурной бранью.

В Следственном управлении СК России по Тюменской области сообщили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи выехали в школу, чтобы проверить достоверность опубликованной в СМИ информации. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписчики паблика во «ВКонтакте», в котором изначально появилось видео, встали на сторону учителя. По их мнению, девятиклассники «довели» его своим поведением. Преподавателя называют «радушным» и «улыбчивым» человеком.

Другая часть пользователей категорически не согласна с защитниками педагога. Он ни при каких обстоятельствах не должен был поднимать руку на детей. Вместо рукоприкладства следовало прибегнуть к другим средствам. Например, позвать директора или заставить писать объяснительную, предложили пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, совсем недавно люди со всего света праздновали Всемирный день учителя. Google выпустил в честь этого новый дудл.

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