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  4. Застреленная год назад следователь Шишкина посмертно награждена орденом

Застреленная год назад следователь Шишкина посмертно награждена орденом

, 21:09 12

Орден Мужества вручили семье полковника юстиции в годовщину ее гибели.

Фото: 5-tv.ru

Следователь по особо важным делам транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина награждена орденом Мужества посмертно. Полковник юстиции была застрелена ровно год назад, 10 октября 2018 года, возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское.

«Сегодня семье следователя по особо важным делам подполковника юстиции Евгении Шишкиной, погибшей при выполнении служебных обязанностей, передана государственная награда. Церемония передачи состоялась в следственном управлении УТ МВД России по ЦФО в присутствии руководителей, коллег и ветеранов», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

Следствие установило, что убийство было связано с профессиональной деятельностью погибшей. Как ранее сообщал 5-tv.ru, через пять месяцев после убийства Евгении Шишкиной по подозрению в совершении этого преступления в Санкт-Петербурге были задержаны 18-летний Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний Кирилл Грунский. Заказчиком убийства следователя называли обвиняемого в мошенничестве 28-летнего уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева. Он был задержан в Тбилиси в ноябре 2018 по запросу Интерпола, однако процесс его экстрадиции в Россию Грузия приостановила.

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