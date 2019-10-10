Суд в Симферополе арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке теракта

Суд в Симферополе арестовал на два месяца Олега Приходько. Шестидесятилетнего местного жителя подозревают в подготовке теракта в Крыму.

Сотрудники ФСБ сегодня задержали Приходько в пригороде города Саки. В его гараже нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, а в доме запрещенную литературу.

По данным спецслужб, он входил в одну из украинских экстремистских организаций и активно сотрудничал с националистами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео обыска и задержания Олега Приходько сотрудниками ФСБ РФ по республике Крым.