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Суд в Симферополе арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке теракта

, 20:55 Эфирная новость 13

Сотрудники ФСБ сегодня задержали Приходько в пригороде города Саки.

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Фото, видео: ФСБ РФ, 5-tv.ru

Суд в Симферополе арестовал на два месяца Олега Приходько. Шестидесятилетнего местного жителя подозревают в подготовке теракта в Крыму.

Сотрудники ФСБ сегодня задержали Приходько в пригороде города Саки. В его гараже нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, а в доме запрещенную литературу.

По данным спецслужб, он входил в одну из украинских экстремистских организаций и активно сотрудничал с националистами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео обыска и задержания Олега Приходько сотрудниками ФСБ РФ по республике Крым.

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