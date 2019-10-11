Не хлам, а классика! Старые автомобили в России могут получить льготы

Как в сказке про Золушку, из автохлама в автоклассику превратятся тысячи старых машин в России, после вступления в силу нового ГОСТа. Он разработан, утвержден экспертами, слово за Росстандартом. «Известия» его изучили.

Главное новшество — появятся критерии и статус «ретро» для машин старше 30 лет. А в России их много, более 2,6 миллиона единиц, и больше половины — это различные модели Lada, которых порядка 1,4 миллиона штук. А вторая половина — остальные 150 марок.

Классикой будут считать автомобиль, с оригинальной рамой, кузовом и двигателем. Остальные детали важны, но менее критичны, за замену или доработку деталей будут начислять штрафные баллы. Статус будут подтверждать сертифицированные эксперты, за отдельную плату, а в ГИБДД выдадут спецномера с буквой «К» — классика.

«Старикам» у нас почет, льготный техосмотр, а в перспективе отмена транспортного налога и введение краткосрочных полисов ОСАГО на время отдельных поездок.

Если владелец переусердствовал с тюнингом, например, поставил в копейку двигатель от Ferrari, это не классика, а раритет. У них номера обычные, но также льготы по техосмотру. Ввести ГОСТ планируют уже с 1 января, в крайнем случае с 1 апреля. К началу дачного сезона.

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