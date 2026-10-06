Не отдавайте ее «владельцу»: что делать при обнаружении чужой банковской карты

При обнаружении чужой банковской карты нельзя отдавать ее владельцу

Чужая банковская карта может оказаться на улице, в магазине, банкомате или общественном транспорте. Первая мысль — найти владельца и лично передать ему находку. Однако делать этого самостоятельно не стоит.

Но что тогда стоит предпринять в таких случаях? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Не пытайтесь связаться с владельцем самостоятельно

На банковской карте могут быть указаны имя и фамилия владельца, однако искать человека по этим данным через социальные сети или другие сервисы не нужно. Не стоит также публиковать фотографию карты в интернете. На ней могут быть данные, которые не предназначены для общего доступа.

Если карта найдена в магазине, торговом центре, кафе или другом учреждении, ее можно передать сотруднику организации. Если находка произошла возле банкомата, лучше сообщить о ней представителю банка.

Что делать с найденной картой

Самый безопасный вариант — обратиться в банк, выпустивший карту. Название финансовой организации обычно указано на лицевой или оборотной стороне. Сотрудник подскажет, как поступить с находкой.

Если связаться с банком невозможно, карту можно передать сотрудникам полиции. Главное — не оставлять ее там, где ее смогут забрать другие люди.

Можно ли снять деньги с найденной карты

Даже если карта найдена вместе с записанным рядом PIN-кодом, использовать ее для оплаты покупок или снятия наличных нельзя. Найденная карта не становится собственностью того, кто ее обнаружил.

Не следует проверять баланс, пытаться совершить покупку или переводить деньги на другой счет. Такие действия могут привести к серьезным проблемам с законом.

Если карту забыли в банкомате

Если банкомат выдал карту, но владелец не забрал ее, лучше не пытаться забрать ее себе или передать случайному человеку. Если рядом есть отделение банка, можно обратиться к сотруднику и сообщить о ситуации.

Приемник через полминуты автоматически втягивает забытую карту внутрь. Возврат владельцу и в этом случае — обязанность банка.

А если владелец сам позвонил?

Если после находки на телефон поступил звонок от человека, который представляется владельцем карты, передавать ему ее при личной встрече также нельзя. Это могут быть злоумышленники. Безопаснее направить его в банк и сообщить, где карта была передана.

Фото: 5-tv.ru

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