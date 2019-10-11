Проблемы с движением поездов возникли в петербургском метро. По сведениям пассажиров, ограничено движение составов на зеленой ветке. Поезда следуют только между станциями Ломоносовская и Беговая. Кроме того очевидцы сообщают о том, что в вагонах была нарушена очередность объявления станций. Обстоятельства выясняются. Как рассказали 5-tv.ru в оперативной справочной, по техническим причинам была задержка с 6:39 до 7:02. Причиной сбоя стало падение пассажира на пути.
В Петербурге ограничено движение на зеленой ветке метро
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По информации пассажиров, курсирование поездов осуществляется только между станциями Ломоносовская и Беговая.
Фото: РИА Новости / Ростислав Кошелев
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