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  4. В Петербурге ограничено движение на зеленой ветке метро

В Петербурге ограничено движение на зеленой ветке метро

, 7:10 179

По информации пассажиров, курсирование поездов осуществляется только между станциями Ломоносовская и Беговая.

Фото: РИА Новости / Ростислав Кошелев

Проблемы с движением поездов возникли в петербургском метро. По сведениям пассажиров, ограничено движение составов на зеленой ветке. Поезда следуют только между станциями Ломоносовская и Беговая. Кроме того очевидцы сообщают о том, что в вагонах была нарушена очередность объявления станций. Обстоятельства выясняются. Как рассказали 5-tv.ru в оперативной справочной, по техническим причинам была задержка с 6:39 до 7:02. Причиной сбоя стало падение пассажира на пути.

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