В Петербурге ограничено движение на зеленой ветке метро

Проблемы с движением поездов возникли в петербургском метро. По сведениям пассажиров, ограничено движение составов на зеленой ветке. Поезда следуют только между станциями Ломоносовская и Беговая. Кроме того очевидцы сообщают о том, что в вагонах была нарушена очередность объявления станций. Обстоятельства выясняются. Как рассказали 5-tv.ru в оперативной справочной, по техническим причинам была задержка с 6:39 до 7:02. Причиной сбоя стало падение пассажира на пути.