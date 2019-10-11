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Пассажир упал на пути в метро Петербурга

, 7:21 305

ЧП стало причиной задержки движения поездов на зеленой ветке метрополитена Северной столицы.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин

Причиной задержки в движении поездов по зеленой ветке метро в Петербурге стало падение пассажира на пути. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. По их данным на станции «Пролетарская» человек упал с перрона. Его удалось достать живым.

По сведениям пассажиров, утром в пятницу, 11 октября, с 6:39 до 7:02 было ограничено движение составов на зеленой ветке. Поезда курсировали только от станции Ломоносовской до Беговой. Кроме того очевидцы сообщали о том, что в вагонах была нарушена очередность объявления станций.

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

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