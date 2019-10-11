Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Причиной задержки в движении поездов по зеленой ветке метро в Петербурге стало падение пассажира на пути. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. По их данным на станции «Пролетарская» человек упал с перрона. Его удалось достать живым.

По сведениям пассажиров, утром в пятницу, 11 октября, с 6:39 до 7:02 было ограничено движение составов на зеленой ветке. Поезда курсировали только от станции Ломоносовской до Беговой. Кроме того очевидцы сообщали о том, что в вагонах была нарушена очередность объявления станций.