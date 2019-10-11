  1. Пятый канал
  4. Последняя попытка: в ДНР вновь пустили сигнальную ракету с предложением мира

Последняя попытка: в ДНР вновь пустили сигнальную ракету с предложением мира

, 12:14 Видео 23

Сигнал готовности начать разведение сил пущен в последний раз перед встречей контактной группы в Мински.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Аверин, 5-tv.ru

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в последний раз перед встречей контактной группы в Минске дали сигнал готовности начать разведение сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения.

Как сообщил корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин, находящийся в настоящее время в Петровском, в 12.20 синал повторят. В случае, если украинская сторона не ответит, то попытки предложить мир больше не будут предприниматься. По крайней мере до тех пор, пока не будет итогов следующих переговоров.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, попытки начать разведение сил и средств в Петровском и Золотом предпринимались в присутствии ОБСЕ представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР в течение двух дней. Со стороны позиций ВСУ ответная сигнальная ракета так и не была выпущена.

Эксперты полагают, что срыв Киевом данного процесса может поставить под угрозу встречу «нормандской четверки» на уровне глав государств.

Накануне об этом множество раз спрашивали журналисты президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона в Киеве. Однако, четких ответов получить так и не смогли. Украинские власти продолжают отвечать витеевато и уклончиво.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.74
-0.36 71.30
-0.15
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!

Последние новости

12:43
СК РФ опубликовал допрос подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
12:26
Волочкова показала себя поклонникам на утро после ночи с мужчиной
12:14
Последняя попытка: в ДНР вновь пустили сигнальную ракету с предложением мира
12:10
11 октября — Международный день девочек
11:56
Внук Гагарина возглавил новый аэропорт в Хабаровске
11:40
Просто монстры! Болельщики сборной России в восторге от шести побед в отборе Евро-2020

Сейчас читают

Видео: В Саратове во время поисков пропавшей девочки были найдены детские вещи
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев