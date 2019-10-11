Последняя попытка: в ДНР вновь пустили сигнальную ракету с предложением мира

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в последний раз перед встречей контактной группы в Минске дали сигнал готовности начать разведение сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения.

Как сообщил корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин, находящийся в настоящее время в Петровском, в 12.20 синал повторят. В случае, если украинская сторона не ответит, то попытки предложить мир больше не будут предприниматься. По крайней мере до тех пор, пока не будет итогов следующих переговоров.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, попытки начать разведение сил и средств в Петровском и Золотом предпринимались в присутствии ОБСЕ представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР в течение двух дней. Со стороны позиций ВСУ ответная сигнальная ракета так и не была выпущена.

Эксперты полагают, что срыв Киевом данного процесса может поставить под угрозу встречу «нормандской четверки» на уровне глав государств.

Накануне об этом множество раз спрашивали журналисты президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона в Киеве. Однако, четких ответов получить так и не смогли. Украинские власти продолжают отвечать витеевато и уклончиво.