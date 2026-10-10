«Не хочу портить»: Рудковская объяснила, почему не ходит на прокаты Гном Гномыча

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Продюсер последовала примеру свекрови.

Почему Яна Рудковская не ходит на выступления Гном Гномыча

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Яна Рудковская не ходит на выступления своего сына Саши Плющенко

Продюсер Яна Рудковская очень переживает за своего сына, молодого фигуриста Александра Плющенко (Гном Гномыча), именно поэтому она не ходит на его прокаты, а также не смотрит их в прямом эфире. Об этом супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала журналистам сама на открытии бутика молодой жены Араза Агаларова.

«Я себе дала такой закон, как и мама Женина, что я на соревнования ходить не могу. Я не хочу портить себе нервную систему», — процитировало издание 7Дней.ru Рудковскую.

При этом продюсер всегда в курсе, как Гном Гномыч откатал программу. По ее словам, родные звонят ей сразу после оглашения результатов.

Отдельно Рудковская коснулась и хейта в сторону сына. После того, как мальчик летом 2026 года перешел в сборную Азербайджана, на него посыпалась тонна негатива. Некоторые пользователи сети обвиняют мальчика в предательстве страны. Однако его родители не раз подчеркивали, что приняли такое решение из-за возможности выступить на международных соревнованиях.

В беседе с журналистами Яна отметила, что ее сын реально много работает. Помимо повседневных забот, на подростка также очень сильно давит и то, что он — сын Рудковской и Плющенко. Несмотря на это, Гном Гномыч, которому уже 13 лет, неплохо справляется с навалившейся на него ответственностью, заметила продюсер.

Ранее стало известно, что Рудковская и Плющенко купили виллу с бассейном в Баку.

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