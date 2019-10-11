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«Я буду в искусстве»: Шнуров сказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»

, 21:16 26

Музыкант намерен продолжать сочинять песни и стихи. От политики он открестился.

Фото: Instagram @shnurovs

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после роспуска музыкального коллектива.

«Я вам сообщу, чем собираюсь заняться в будущем. Я точно так же буду сочинять песни и стихи. У меня это хорошо получается <…> Я знаю, что я буду в искусстве», — сказал Шнуров в интервью ФАН.

Музыкант также признался, что пока не видит себя в политике. Он не до конца определился с взглядами, поэтому не готов взять на себя ответственность за миллионы людей.

«Я могу сделать публичное выступление и мотивировать народ. И это все, что я могу. Я не сильный стратег, к тому же не финансист и экономист», — ответил Шнуров на вопрос о том, видит ли он себя губернатором Санкт-Петербурга.

Лидер «Ленинграда» подтвердил, что даст последний концерт 12 октября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Он выразил надежду на то, что выступление пройдет «без сучка и задоринки», а также на «классный звук». Специально для этого крышу стадиона затянули специальной тканью.

Перед роспуском «Ленинграда» лидер группы объявил о прощальном турне, которым подведет итог 22-летней концертной деятельности. Как сообщал 5-tv.ru, ранее чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте в Ростове-на-Дону.

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