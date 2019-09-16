Чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте

Чиновница из управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу пожаловалась на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте.

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Как сообщают «Известия», поводом для обращения в правоохранительные органы стало выступление музыканта в Ростове-на-Дону, в ходе которого звучала нецензурная брань. По данным издания, автором жалобы выступила специалист правового отдела ведомства Александра Мирошниченко.

Концерт группировки «Ленинград», состоявшийся на «Ростов-Арене», посетили более 45 тысяч зрителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадьба Собчак вдохновила Шнурова на очередной саркастический стих. Поклонники поэта и музыканта, оказывается, затаив дыхание ждали, когда лидер группировки «Ленинград» отреагирует на громкое светское мероприятие пятницы 13-го.