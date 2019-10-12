В центре Петербурга вновь появился портрет Шварценнегера

В Александровский сад Петербурга вернулся портрет Арнольда Шварценнегера. Лицо актера нарисовали на прежнем месте напротив Адмиралтейства.

Как сообщает Piter.tv, 5 октября на пульте управления фонтанами появилась копия портрета звезды авторства Никаса Сафронова. Оригинал работы американскому гостю подарили в Петербурге во время недавно прошедшего Synergy Global Forum-2019. Вскоре граффити закрасили сотрудники Водоконала. Организация заявила, что с ней не согласовали нанесение рисунка.

После этого на месте портрета появилась коронная фраза Железного Арни I’ll be back. Ее тоже оперативно удалили. В итоге персонаж Шварценнегера сдержал обещание и вернулся. Теперь на зеленой будке красуется его новое изображение в образе Терминатора.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шварценеггер в Петербурге познакомился со своим роботом-двойником.