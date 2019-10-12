  1. Пятый канал
  4. В центре Петербурга вновь появился портрет Шварценнегера

В центре Петербурга вновь появился портрет Шварценнегера

, 15:14 38

Железный Арни обосновался на привычном месте в Александровском саду.

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

В Александровский сад Петербурга вернулся портрет Арнольда Шварценнегера. Лицо актера нарисовали на прежнем месте напротив Адмиралтейства.

Как сообщает Piter.tv, 5 октября на пульте управления фонтанами появилась копия портрета звезды авторства Никаса Сафронова. Оригинал работы американскому гостю подарили в Петербурге во время недавно прошедшего Synergy Global Forum-2019. Вскоре граффити закрасили сотрудники Водоконала. Организация заявила, что с ней не согласовали нанесение рисунка.

После этого на месте портрета появилась коронная фраза Железного Арни I’ll be back. Ее тоже оперативно удалили. В итоге персонаж Шварценнегера сдержал обещание и вернулся. Теперь на зеленой будке красуется его новое изображение в образе Терминатора.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шварценеггер в Петербурге познакомился со своим роботом-двойником.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 12 октября: верните себе королевский трон, Весы!

Последние новости

16:05
Смольный создал комиссию в связи со смертью школьника из Петербурга в «Артеке»
15:52
Марго Овсянникову избили на корпоративе — видео
15:40
Фото ноги велогонщика ужаснуло фанатов
15:28
Видео: неудачливый парашютист повис на столбе в ходе военного парада в Испании
15:14
В центре Петербурга вновь появился портрет Шварценнегера
14:39
В международном центре «Артек» прокомментировали смерть школьника из Петербурга

Сейчас читают

«Срочно на Евровидение»: у Глафиры Тархановой «выросла» борода
Гороскоп на 12 октября: верните себе королевский трон, Весы!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев