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Шварценеггер в Петербурге познакомился со своим роботом-двойником

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Голливудский актер прибыл в Северную столицу для участия в SYNERGY GLOBAL FORUM 2019.

Фото: www.globallookpress.com / Roberto Casimiro, via www.imago-

Голливудская звезда, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценнегер прибыл в Петербург для выступления на SYNERGY GLOBAL FORUM 2019 и встретил копию «себя» — героя фильма «Терминатор», благодаря которому он в основном и получил всенародную любовь россиян.

Пермская компания создала робота, который имитирует внешность своего «прототипа» — «железного Арни».

«Он может осуществлять мимические движения и поддерживать разговор. Лицо андроида способно воспроизводить более 600 вариантов микромимики», — сообщили РИА Новости представители производителя.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором знаменитость выходит из отеля в центре Северной столицы и садится во внедорожник. Один из сотрудников охраны актера открыл для него дверцу автомобиля, однако Шварценнегер повел себя как настоящий джентльмен — перед тем как сесть на переднее сиденье он открыл дверцу для девушки, которая шла рядом с ним.

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