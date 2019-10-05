Шварценеггер в Петербурге познакомился со своим роботом-двойником

Голливудская звезда, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценнегер прибыл в Петербург для выступления на SYNERGY GLOBAL FORUM 2019 и встретил копию «себя» — героя фильма «Терминатор», благодаря которому он в основном и получил всенародную любовь россиян.

Пермская компания создала робота, который имитирует внешность своего «прототипа» — «железного Арни».

« Он может осуществлять мимические движения и поддерживать разговор. Лицо андроида способно воспроизводить более 600 вариантов микромимики », — сообщили РИА Новости представители производителя.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором знаменитость выходит из отеля в центре Северной столицы и садится во внедорожник. Один из сотрудников охраны актера открыл для него дверцу автомобиля, однако Шварценнегер повел себя как настоящий джентльмен — перед тем как сесть на переднее сиденье он открыл дверцу для девушки, которая шла рядом с ним.