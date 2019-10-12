Олимпиский чемпион 2016 года бегун из Кении Элиуд Кипчоге установил новый мировой рекорд. 12 октября в Вене кениец пробежал 42 километра 195 метра за один час 59 минут и 40,2 секунды, тем самым побив свой же рекорд 2018 года, поставленный в Берлине.

Как сообщает ТАСС, новое достижение Кипчоге не будет официально зарегистрировано, так как забег в Пратер-парке в Вене не проводился под патронажем Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В 2018 году Кирпчоге пробежал марафонскую дистанцию за два часа одну минуту и 39 секунд, побив достижение своего соотечественника Денниса Киметто 2014 года.

К нынешнему забегу кенийский спортсмен готовился четыре месяца. Ему помогала команда из 150 человек, куда входили тренеры, врачи и физиотерапевты.

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