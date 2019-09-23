  1. Пятый канал
  4. Побежал за 20 тысяч лайков! Москвич на спор победил в международном марафоне

Побежал за 20 тысяч лайков! Москвич на спор победил в международном марафоне

, 15:07 Эфирная новость 36

Искандер Ядгаров преодолел дистанцию в 42 с лишним километра за 2 часа 18 минут и 2 секунды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

Самый массовый забег в России — Московский международный марафон — преподнес сенсацию. Впервые в нем победил непрофессионал — москвич Искандер Ядгаров преодолел 42 с лишним километра за 2 часа 18 минут и 2 секунды. Опередил многих именитых спортсменов, среди которых — участник Олимпийских игр Алексей Реунков.

Но удивительно также то, что за неделю до марафона Ядгаров опубликовал в Instagram пост и попросил подписчиков о поддержке. Обещал: если публикация наберет 20 тысяч лайков — он непременно придет первым. И слово свое сдержал.

«20 тысяч лайков, конечно же, дали мне понять, что люди хотят победы, моей победы больше, чем я сам, возможно даже. И это большая ответственность. И об этом я всегда помнил, когда бежал», — рассказал Искандер Ядгаров.

Ядгаров отметил, что ради двадцати трех тысяч подписчиков, поддержавших его пост, он выложился максимально. Хотя, по его словам, для победы достаточно было и одного лайка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что кузбасские парашютисты победили в престижном соревновании в США.

Читайте также

+8° Днём +8°
Ночью +1°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

16:23
Неделя моды в Милане: ТОП-5 самых ярких нарядов мировых звезд
16:15
Памятник Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске
16:09
«Красивая пара!» Совместное фото Галкина и Пугачевой растрогало юзеров
15:53
В России снизили налог на роскошные автомобили
15:50
А если упадет? Как выжить после падения астероида — советы
15:47
Оперную певицу Богачеву проводили в последний путь в Петербурге

Сейчас читают

А если упадет? Как выжить после падения астероида — советы
«Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом
«Счастливый день»: Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев