Побежал за 20 тысяч лайков! Москвич на спор победил в международном марафоне

Самый массовый забег в России — Московский международный марафон — преподнес сенсацию. Впервые в нем победил непрофессионал — москвич Искандер Ядгаров преодолел 42 с лишним километра за 2 часа 18 минут и 2 секунды. Опередил многих именитых спортсменов, среди которых — участник Олимпийских игр Алексей Реунков.

Но удивительно также то, что за неделю до марафона Ядгаров опубликовал в Instagram пост и попросил подписчиков о поддержке. Обещал: если публикация наберет 20 тысяч лайков — он непременно придет первым. И слово свое сдержал.

«20 тысяч лайков, конечно же, дали мне понять, что люди хотят победы, моей победы больше, чем я сам, возможно даже. И это большая ответственность. И об этом я всегда помнил, когда бежал», — рассказал Искандер Ядгаров.

Ядгаров отметил, что ради двадцати трех тысяч подписчиков, поддержавших его пост, он выложился максимально. Хотя, по его словам, для победы достаточно было и одного лайка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что кузбасские парашютисты победили в престижном соревновании в США.