День памяти Михаила Соломенного. Что можно и категорически нельзя делать 13 октября

Православные на Руси 13 октября всегда чтили память преподобного Григория, вологодского чудотворца и святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Последнего в народе прозвали Михаил Соломенный, и с этим днем было связано множество примет и обычаев.

Жил Михаил конце X века в Сирии. По преданию, константинопольской патриарх Николай II отправил его крестить князя Владимира Красно Солнышко и помочь ему обратить в православие жителей Руси. В результате он стал первым митрополитом в Киеве, его мощи до сих пор хранятся в Киево-Печерской лавре.

Прозвище Соломенный святой получил потому, что по языческим традициям в этот день на Руси было принято менять в доме старую солому на новую. Женщины заменяли набивку в подушках и матрасах, а старую солому сжигали, чтобы уберечь домашний очаг от сглаза и вообще всякой беды. И в наши дни нелишним будет навести чистоту в доме и сходить в баню или хотя бы принять ванну. День также считается благоприятным для того, чтобы начать новое дело.

А вот ходить в гости на Михаила Соломенного и принимать друзей у себя — плохая примета. Посиделки могут закончиться серьезной ссорой, или даже хуже — счастье покинет дом, и семья может распасться. Нельзя также брать подарки от малознакомых людей — они могут передать вам свои беды, неудачи и болезни.

Множество примет на 13 октября, связано с погодой. Например, если на Михаила Соломенного пойдет снег, настоящая зима наступит еще не скоро. А если все листья с деревьев уже облетели, в следующем году будет богатый урожай.

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