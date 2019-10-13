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  4. Черышев открыл счет в матче «Россия — Кипр» на отборе Евро-2020

Черышев открыл счет в матче «Россия — Кипр» на отборе Евро-2020

, 19:16 14

В случае победы сборная России может выйти досрочно из группы.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Крайний полузащитник российской сборной Денис Черышев на девятой минуте открыл счет в матче «Россия — Кипр», который в настоящее время проходит на стадионе «ГСП».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, команда Черчесова может досрочно выйти на Чемпионат Европы-2020, если сыграет с Кипром в ничью или одержит в предстоящем матче победу.

За три тура до конца отбора сборная России идет второй в рейтинге, и Кипр отстает от нее на восемь очков. В случае проигрыша на встрече с киприотами (со счетом от 0:2 и выше), российской сборной придется добирать очки на предстоящих встречах с Бельгией и Сан-Марино.

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