Крайний полузащитник российской сборной Денис Черышев на девятой минуте открыл счет в матче «Россия — Кипр», который в настоящее время проходит на стадионе «ГСП».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, команда Черчесова может досрочно выйти на Чемпионат Европы-2020, если сыграет с Кипром в ничью или одержит в предстоящем матче победу.

За три тура до конца отбора сборная России идет второй в рейтинге, и Кипр отстает от нее на восемь очков. В случае проигрыша на встрече с киприотами (со счетом от 0:2 и выше), российской сборной придется добирать очки на предстоящих встречах с Бельгией и Сан-Марино.