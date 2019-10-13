Дзюба оформил 24-й мяч за сборную России: 3:0 в матче с Кипром

Капитан сборной России Артем Дзюба оформил 24-й матч за сборную России, забив на 79-й минуте гол в ворота Кипра. К концу встречи Россия ведет со счетом 3:0.

На Кипре завершается последняя игра в рамках отбора на Евро — 2020 для российской сборной.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на 22-й минуте отметился полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной Магомед Оздоев. Открыл счет в матче, который в настоящее проходит на стадионе «ГЕП», Денис Черышев на девятой минуте встречи.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, команда Черчесова может досрочно выйти на Чемпионат Европы-2020, если сыграет с Кипром в ничью или одержит в предстоящем матче победу.

За три тура до конца отбора сборная России идет второй в рейтинге, и Кипр отстает от нее на восемь очков. В случае проигрыша на встрече с киприотами (со счетом от 0:2 и выше), российской сборной придется добирать очки на предстоящих встречах с Бельгией и Сан-Марино.