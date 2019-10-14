Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 14 октября

В понедельник, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. С этим днем связано множество примет и обычаев, а также есть важный запрет.

В праздник Покрова не рекомендуется заниматься тяжелой и грязной работой. Строго запрещено ругаться, давать в долг или возвращать деньги заемщику. Также люди старались не выносить мусор, чтобы достаток не покинул дом.

Утро 14 октября посвящали духовному воспитанию. В это время семьи отправлялись в церковь. Первыми в божий храм стремились попасть молодые, еще незамужние девушки. Они молились Богородице о хорошем женихе, счастливой семье и благополучии.

Также Покрова Пресвятой Богородицы считались подходящим временем для веселья. Фактически этот праздник открывал свадебный сезон — он считался самым удачным днем для свадьбы.

С 14 октября связано множество примет. Если до Покрова не выпадало снега, то люди не ждали снегопадов до самого Рождества. Если в праздник ветер дул с востока, то предсказывали холодную зиму. Также считалась, что всю зиму погода будет такой, какой была в Покров день.

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